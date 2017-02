Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Feuerfestkonzerns RHI mit "Hold" bestätigt. Auch ihr Kursziel von 23,00 Euro pro RHI-Anteilsschein ließ Baader unverändert.

RHI legte am vergangenen Freitag vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vor und erfüllte damit die Erwartungen der Analysten und die eigenen Prognosen. Der Baader-Analyst Christian Obst bemerkt in seiner aktuellen Studie zu den RHI-Aktien, dass die Zahlen vor dem Hintergrund eines herausforderndem Marktumfeldes zu sehen seien. RHI wirke demnach gut vorbereitet auf die Fusion mit Magnesita, die das bestimmende Thema für den Konzern in diesem Jahr sein wird. Die Übernahme sieht Obst auch als Haupttreiber des Aktienkurses.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 1,97 Euro für 2016, sowie 2,44 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für je 2016 und 2017.

Am Montagvormittag notierten die RHI-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,62 Prozent bei 23,205 Euro.

