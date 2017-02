DAX - Kurssprung zum Wochenstart

André Rain,

Hallo zusammen,

nach dem Wochenhoch im frühen Mittwochshandel startete der DAX® vergangene Woche eine Korrektur, welche ihn zurück an den Unterstützungsbereich um 11.700 Punkte brachte. Dort stabilisierte er sich am Freitag, heute sehen wir einen starken Wochenstart. Mit einem Gap Up springt der Index wie bereits vergangenen Mittwoch nach oben und konsolidiert erstmal seitwärts oberhalb der 11.813 Punkte-Marke.

Die Korrektur der vergangenen beiden Handelstage könnte als bullischer Pullback gedeutet werden, dem nun ein neuer Rallyschub folgen sollte. Idealerweise klettert der Index jetzt mit oder ohne vorheriges Schließen der Kurslücke weiter bis 11.893 - 11.920 Punkte. Später ist darüber hinaus Platz bis 12.050 - 12.076 Punkte. Unterhalb von 11.800 wäre eine Korrektur bis 11.750 - 11.755 Punkte möglich. Unterhalb davon kann es zu einem erneuten Test von 11.680 - 11.700 Punkte kommen.

DAX® in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.01.2017 - 20.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 - 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

