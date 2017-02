Goldman Sachs hat Nokia nach der Technologie- und Internet-Konferenz der US-Investmentbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,00 Euro belassen. Der Ausblick für den Markt für drahtlose Netzwerkausrüstung sei durchwachsen, schrieb Mohammed Moawalla in einer am Montag veröffentlichten Studie. Während sich etwa die Geschäfte in Ländern wie USA und Japan recht stabil entwickeln dürften, sei der Hintergrund in Europa oder China herausfordernder. Wegen der im Vergleich mit Ericsson größeren Erfolge bei den Kostensenkungen bleibe die Nokia-Aktie ein Kauf./ck/tav

ISIN: FI0009000681