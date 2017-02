NEW YORK/ HAMBURG (IT-Times) - Der IT und Outsourcing Dienstleister Accenture plc. kündigt die Akquisition der börsennotierten Digital-Agentur SinnerSchrader AG an. Käufer der Anteile ist die Accenture Digital Holdings GmbH, eine Tochtergesellschaft der Accenture Holding GmbH & Co. KG, die wiederum zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...