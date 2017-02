Ein Kommentar von Alfred Maydorn: Das "Big Picture" sieht weiterhin vielversprechend aus: Die Märkte lassen sich durch politische Unsicherheiten nicht beirren, die US-Börse hat am Freitag ein neues Rekordhoch hingelegt. Oder besser gesagt, gleich drei Rekorde, denn alle drei wichtigen US-Indizes (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite) haben die vergangene Woche so hoch beendet wie noch nie. Das lässt auch den deutschen Aktienmarkt freundlich in die Woche starten. Er notiert wieder klar über 11.800 Punkten und ist damit von seinem Jahreshoch bei 11.893 Punkten nicht mehr weit entfernt. Ob er das ohne "Hilfe" von der Wall Street knacken kann, ist allerdings ungewiss, denn die US-Börsen bleiben heute wegen eines Feiertages geschlossen.

