Der Photovoltaikkonzern Centrotherm (WKN: A1TNMM) startet mit einem vollen Auftragsbuch ins neue Jahr. Zuletzt seien Aufträge im Wert von rund 80 Millionen Euro eingegangen, heißt es in der heutigen Unternehmensmeldung. Während SolarWorld AG (WKN: A1YCMM) auch in diesem Jahr noch mit roten Zahlen zu kämpfen hat, könnte die Prognose bei Centrotherm optimistischer ausfallen.

Laut Centrotherm wurden seitens asiatischer Solarzellenhersteller in den vergangenen drei Monaten Großaufträge in Höhe von circa 80 Millionen Euro platziert, davon aktuell einer mit einem Volumen von 45 Millionen Euro. Damit werde eine gute Auslastung der Produktionskapazitäten am Standort Blaubeuren ...

