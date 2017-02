FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussichten in der europäischen Container-Schifffahrt hellen sich nach Einschätzung der Deutschen Bank auf. Davon sollte auch Hapag-Lloyd profitieren, schrieb Analyst Jose-Francisco Ruiz in einer Branchenstudie vom Montag. Er hob seine Annahmen für die Frachtraten von Hapag sowie Konkurrent Maersk im laufenden Jahr um zwei Prozent an.

Das Kursziel für Hapag-Lloyd erhöhte der Experte von 28,60 auf 32,50 Euro und liegt damit knapp 17 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau. Entsprechend revidierte er auch sein Anlagevotum und stufte die Aktien auf "Buy" hoch.

Sollte es an Aufträgen für neue Schiffe fehlen - das sei eine zentrale These seiner Brancheneinschätzung -, dürfte der Abbau der Überkapazitäten bei den Reedereien nur eine Frage der Zeit sein, führte Ruiz weiter aus. Bei Hapag-Lloyd dürfte allein eine Steigerung der Frachtrate um ein Prozent schon einen Zuwachs von ungefähr 100 Millionen US-Dollar beim operativen Ergebnis (Ebit) bedeuten.

Außerdem sollten die führenden Reedereien durch Übernahmen ihre Marktanteile ausbauen. Spätestens zum Jahreswechsel 2017/18 traut Ruiz Hapag und Maersk wieder vernünftige Renditen zu, die nicht weit hinter denen im ersten Quartal 2015 zurückbleiben sollten. Der Hapag-Aktie attestierte er zudem ein deutlich verbessertes Chance-Risiko-Profil.

