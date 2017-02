Nürnberg (ots) -



Anlässlich der BIOFACH (Weltleitmesse für ökologische Konsumgüter in Nürnberg) überreichte NRW-Umweltminister Johannes Remmel zusammen mit Norbert Lux, dem Initiator und Geschäftsführer der internationalen GREEN BRANDS Organisation, das GREEN BRANDS Germany 2017/2018 Zertifikat an Monika und Ludger Teriete, den Eigentümern der DWERSTEG Destillerie.



Damit erhält die Destillerie zum dritten Mal in Folge die begehrte, internationale Auszeichnung für ihre ökologisch nachhaltigen Produkte. Vorangegangen war die erfolgreiche Re-Zertifizierung und damit der Beweis der hohen Qualität und des Umweltbewusstseins im Hause DWERSTEG.



Der NRW-Umweltminister freute sich, bei seinem Besuch auf der BIOFACH die Glückwünsche zur Auszeichnung persönlich entbieten zu können und motivierte die Eheleute Teriete, den eingeschlagenen Weg behutsam fortzuführen.



Monika und Ludger Teriete freuen sich über diese erneute Auszeichnung und die Glückwünsche von NRW-Umweltminister Johannes Remmel: "Mit dieser Auszeichnung können wir erneut die Qualität unserer Produkte und unser Bemühen, unsere Nachhaltigkeitsleistungen zu optimieren, zum wiederholten Male belegen."



Die internationale GREEN BRANDS Organisation zeichnet seit 2011 in Österreich und Deutschland ökologisch nachhaltige Marken (Unternehmen, Produkte, Dienstleister, Lebensmittel) in einem weltweit einzigartigen, dreistufigen Verfahren aus. Nach Bestehen der sehr aufwendigen Validierung entscheidet eine hochrangige/hochkompetente Jury über die Vergabe des Gütesiegels. Bisher haben über 130 Marken das Verfahren erfolgreich bestanden, einige bereits zum dritten Mal. GREEN BRANDS wird demnächst auch in weiteren Ländern an den Start gehen.



In Deutschland ist die dritte Verfahrensrunde seit Mitte 2016 in vollem Gange bei der bereits über 25 Marken (erneut) ausgezeichnet wurden.



Auf der soeben zu Ende gegangenen BIOFACH-Messe mit der angeschlossenen VIVANESS (Internationale Fachmesse für Naturkosmetik), konnte die GREEN BRANDS Organisation auch die aktuellen Zertifikate an lavera NATURKOSMETIK sowie AlmaWin, Klar, ViO BiO, WERKHAUS und Frosch an ihren Messeständen überreichen.



Ende November 2017 wird das aktuelle Auszeichnungsverfahren mit einer Gala im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt beendet. Dabei werden alle ausgezeichneten Marken in feierlichem Rahmen geehrt und das neue Buch der GREEN BRANDS Germany 2017 veröffentlicht.



