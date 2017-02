Sensorik, Big Data und Predictive Analytics sorgen dafür, dass in vielen Unternehmen inzwischen zuvor ungeahnt große und wertvolle Datenschätze gehoben werden. Beim strategischen Umgang mit ihnen sieht der Controlling-Experte Markus Hees von der Hackett Group die deutschen Unternehmen sehr gut aufgestellt: „Die deutschen Konzerne haben ihre Hausaufgaben gemacht: Ihre Controlling-Teams sind für die Digitalisierung besser gerüstet als in vielen ausländischen Konzernen.“ Was genau die besten Finanzteams aus den Datenmengen herausholen, welche wichtigen Schritte gleichzeitig aber auch noch zu gehen sind – der aktuelle Überblick zum Stand der Dinge in Sachen Digitalisierung im Controlling, heute hier bei FINANCE-TV .