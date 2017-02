New York / London - Die Ölpreise sind zum Wochenauftakt etwas gestiegen. Am Montagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,23 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 34 Cent auf 53,74 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Anstieg mit Exportdaten aus Saudi-Arabien. Nach Kennzahlen der Joint Organisations Data Initiative ...

