DEUTSCHE TELEKOM AG

Liebe Trader,

nachrichtenbedingt setzt sich das Wertpapier der Deutschen Telekom heute an die Spitze des DAX-Index und wird durch Fusionsgerüchte getrieben. Der japanische Konzern Softbank möchte die Mobilfunk Sparte T-Mobile US bei sich komplett eingliedern und sorgt für große Spekulationen bei den Anlegern. Aus charttechnischer Sicht herrscht bei der Deutschen Telekom seit April 2015 de facto Stillstand - die Aktie schwankt zwischen 13,38 und 17,62 Euro auf der Oberseite seitwärts und lässt mit größeren Handelssignalen weiter auf sich warten. Wobei einen kleinen Teilerfolg können Bullen für sich verbuchen, als sie den kurzfristigen Abwärtstrend zwischen November 2015 und Dezember letzten Jahres mit einem deutlichen Kursprung drüber, sowie anschließenden Verlaufshoch bei 16,63 Euro knacken konnten. Nach einem anschließenden Pullback zurück auf das Niveau von 15,62 Euro nimmt das Wertpapier der Deutschen Telekom nun wieder Anlauf auf seine Jahreshochs und könnte bald mit einem Ausbruch darüber glänzen. Das wiederum würde weiteres Kurspotential freisetzen und möglicherweise zurück an die Jahreshochs aus 2015 wieder aufwärts führen.

Long-Chance:

Obwohl die Nachricht vom Wochenende sehr viel Raum für Spekulation lässt und sich das in einem deutlichen Kursaufschlag im Montagshandel niederschlägt, muss das Wertpapier der Deutschen Telekom per Tagesschlusskurs mindestens über das Niveau von 16,40 Euro klettern. Erst dann wird ein Angriff auf die Jahreshochs bei 16,63 Euro denkbar, darüber dürfte es schließlich in den Bereich von 17,62 Euro weiter aufwärts gehen und macht ein Long-Investment auf Sicht der kommen Wochen durchaus attraktiv. Abgesichert sollte ein Investment aber noch unterhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 50 bei aktuell 15,92 Euro, denn die zum Montag gerissene Kurslücke könnte nämlich sehr bald geschlossen werden. Ein deutlicher Rückzug der Käufer wird hingegen bei einem Kursrückfall der Telekom Aktie unter das Niveau von 15,75 Euro erwartet, in diesem Fall könnte es zu einem raschen Test der 200 Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 15,48 Euro kommen. Deutlich eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen bei einem nachhaltigen Rückfall darunter.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 16,40 Euro

Kursziel: 16,63 / 17,62 Euro

Stopp: < 16,92 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,48 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Telekom AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 16,33 Euro;13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

