Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Alstom von 26,20 auf 27,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere in erster Linie aus der Erhöhung des geschätzten Wertes des Gemeinschaftsunternehmens mit General Electric (GE), schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Montag. Als alleinstehendes Unternehmen sei der auf das Eisenbahngeschäft ausgerichtete Alstom-Konzern bislang in beeindruckender Weise vorangekommen. Die Bewertung erscheine aber deutlich zu hoch./ajx/edh

ISIN: FR0010220475