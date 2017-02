Frankfurt/Main (ots) -



- Rund 40 Prozent Wachstum im institutionellen und Privatkundengeschäft - Select-Dachfondsreihe mit höchsten Zuflüssen - Select Premium Portfolios mit Absatzrekord - Neues Fondskonzept für Robo-Advice



Die deutsche Niederlassung von Santander Asset Management (SAM) hat das verwaltete Vermögen im vergangenen Jahr 2016 um mehr als 500 Millionen Euro gesteigert und betreute damit zum Jahresende rund 2,1 Milliarden Euro im Privatkunden- und im institutionellen Geschäft. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 36 Prozent gegenüber Ende 2015. Damit gehörte SAM 2016 laut Investmentstatistik des Fondsverbandes BVI zu den Gesellschaften mit den höchsten Zuwächsen bei Publikumsfonds in Deutschland. Das Unternehmen hatte erst im Januar 2013 seinen Geschäftsbetrieb in Deutschland aufgenommen.



Mehr als die Hälfte aller Nettomittelzuflüsse von SAM entfielen auf Publikumsfonds, darunter die drei Dachfonds der Select-Familie. Diese verwalteten zum Jahresende 2016 ein Vermögen von über 900 Millionen Euro für deutsche Anleger. Auf die zur Jahresmitte 2015 gestartete fondsbasierte Vermögensverwaltung "Select Premium Portfolios" (SPP) entfielen zum selben Stichtag mehr als 300 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen. Zudem verzeichnete der spanische Vermögensverwalter in Deutschland starke Zuflüsse im institutionellen Geschäft; hier entdeckten Investoren wieder die Einstiegschancen in Lateinamerika.



"Das vergangene Jahr stellte in verschiedener Hinsicht eine große Herausforderung für uns dar. Trotzdem waren wir in der Lage, unsere Mittelzuflüsse gegenüber dem Vorjahr zu steigern", resümierte Stefan Jochum, Geschäftsführer von Santander Asset Management Deutschland. Jochum führte den Erfolg besonders auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Santander Bank in Deutschland als dem wichtigsten Vertriebskanal von SAM zurück. Das habe sich unter anderem bei der gemeinsamen Entwicklung und Einführung des Robo-Advisers "sina" im Herbst 2016 gezeigt: Die innovative App ermöglicht es, in Fonds zu investieren, die von SAM gemanagt werden.



Über Santander Asset Management



Santander Asset Management (SAM) ist als global agierende Fondsgesellschaft in elf Ländern der Welt vertreten. Santander Asset Management verwaltet für private und institutionelle Kunden insgesamt 184 Milliarden Euro und deckt dabei eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten ab - von Investmentfonds und Pensionsfonds über Spezialfonds bis hin zu diskretionär verwalteten Portfolios. Der Fokus des Managements liegt auf Europa und Lateinamerika. Hier sorgt die lokale Präsenz für ein besseres Verständnis der Märkte. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, darunter mehr als 200 Investmentspezialisten (Stand: 31. Dezember 2016).



