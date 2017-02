Grenkeleasing hatte jüngst Quartalszahlen vorgelegt. Diese kamen gut an am Markt. Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR glaubt an eine Trendfortsetzung des Wertes. Deshalb hat er eine Position ins Real-Depot gekauft. Erfahren Sie hier mehr dazu. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um ADVA Optical, Mutares, TUI und Elmos Semiconductor. Das Interview finden Sie HIER.