Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Berichten über Forderungen in Milliardenhöhe von Audi-Händlern in China auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Er rechne damit, dass die Summe niedriger sein werde als die geforderten 3,8 Milliarden Euro, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Montag. Da der China-Absatz der Marke Audi vor allem lokal produziert werde, sollte der Einfluss auf den Volkswagen-Konzern nur gering sein./ck/ajx

ISIN: DE0007664039