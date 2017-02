Selten mussten Stromkunden in der Grundversorgung so tief in die Tasche greifen, berichtet die CHECK24 Vergleichsportal GmbH (München): Durchschnittlich 1.501 Euro kosten 5.000 kWh Strom, Stand Februar 2017. Damit sei der Höchststand von 30 Cent/kWh aus dem Jahr 2014 wieder erreicht. Trotzdem habe über die Hälfte der Stromkunden noch nie den Versorger gewechselt.

