Deutschlands größter Versicherer konnte mit den Jahreszahlen für 2016 positiv überraschen. Umsatz und Gewinn lagen deutlich über den Erwartunen der Analysten. Die Übernahme-Spekulationen sind vorerst abgekühlt und das überschüssige Geld soll den Anlegern zukommen. Ob sich ein Einstig bei der Allianz-Aktie jetzt noch lohnt und was Sie im Jahr 2017 von der Allianz erwarten können, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Roger Peeters von PFP Advisory die Dividende-Anhebung, den Aktienrückkauf in Höhe von drei Milliarden Euro und die Entwicklung der US-Tochter Pimco.