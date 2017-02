Die Bayer-Kunststofftochter Covestro hat die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt und dabei von einem Rekordjahr berichten können. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, ist die abgesetzte Menge im Kerngeschäft auf Konzernebene dank der steigenden Nachfrage nach innovativen Werkstoffen um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Mit der höheren Anlagenauslastung kletterte das bereinigte EBITDA gegenüber 2015 um 22,7 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis stieg von 343 Mio. Euro auf 795 Millionen Euro an und hat sich damit gegenüber 2015 mehr als verdoppelt. Auf dieser Grundlage plant Covestro, seine Aktionäre mit einer Dividende in Höhe von 1,35 Euro je Aktie an diesem Erfolg zu beteiligen - das sind 65 Cent mehr als im Vorjahr. "Unsere Strategie ist aufgegangen. Die hervorragenden Ergebnisse sind ein deutlicher Beleg für die fundamentale Stärke von Covestro", erklärte der Vorstandsvorsitzende Patrick Thomas. "Die steigende Nachfrage der Kunden nach unseren innovativen und nachhaltigen Produkten zeigt, dass es uns immer besser gelingt, herkömmliche Materialien durch überlegene Kunststoffe zu ersetzen."

