Die NordLB hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 38 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Start des Medizintechnikherstellers in das neue Geschäftsjahr sei abermals sehr erfreulich verlaufen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Montag. Potenzial in den nächsten Jahren versprächen weiterhin die durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie die vorhandenen liquiden Mittel für mögliche Zukäufe./ajx/gl

ISIN: DE0005313704