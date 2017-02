=== *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis, London 06:15 AU/BHP Billiton Group plc, Ergebnis 1H, Melbourne *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,1 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 zuvor: 53,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 56,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 53,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 zuvor: 55,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,3 zuvor: 54,4 *** 10:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville 14:50 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Financial Planning Association of Minnesota, Golden Valley *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,6 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,0 18:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der University of Pennsylvania, Philadelphia 21:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Boise State University ===

