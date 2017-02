Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Essilor nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Das vierte Quartal des Brillenglasherstellers habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Montag. Wegen der deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktie im Vergleich zur gesamten Medizintechnikbranche in den vergangenen sechs Monaten dürfte dies am Markt positiv wirken. Beim Ausblick des Unternehmens auf 2017 monierte sie allerdings die fehlende Margenexpansion./ck/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0083 2017-02-20/15:34

ISIN: FR0000121667