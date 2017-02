mutares hat nach Darstellung von SMC-Research mit dem Verkauf einer Beteiligung einen hohen Gewinn erzielt, in den nächsten beiden Jahren könnte es dank einer Earn-out-Vereinbarung noch einen substanziellen Nachschlag geben. Die Analysten erhöhen ihr Kursziel auf 24,70 Euro und stufen die Aktie von "Speculative Buy" auf "Buy" hoch.

mutares hat gemäß SMC-Research die Eupec Deutschland GmbH an die Wasco-Gruppe aus Malaysia für 19,5 Mio. Euro verkauft. Durch eine Earn-out-Vereinbarung könne sich der Preis bis 2019 noch auf 32 Mio. Euro erhöhen. Die Transaktion stehe im Zusammenhang mit dem Nord Stream 2-Projekt in der Ostsee. Eupec habe sich um den Auftrag für die Pipelineummantelung bemüht, den Zuschlag habe aber Wasco bekommen. Das wesentliche Asset der Eupec Deutschland GmbH sei ein Rohrummantelungswerk für Pipelines, das bereits beim Bau von Nord Stream 1 genutzt worden sei, zuletzt aber nicht in Betrieb gewesen sei. Wasco werde das nun nutzen; die Analysten gehen daher davon aus, dass weitere Zahlungen fließen, wenn der Pipelinebau voranschreitet.

Die operativ aktive Beteiligung Eupec Frankreich verbleibe indes bei mutares. Das Unternehmen habe gemäß der Mitteilung im letzten Jahr unter dem Abschwung der Öl- und Gasindustrie nach dem Ölpreisabsturz gelitten, was von der Beteiligungsgesellschaft auch so angekündigt worden sei. Für die laufende Periode sei nun eine Stabilisierung der Aktivitäten in einem leicht wachsenden Markt in Aussicht gestellt worden.

mutares habe für das Eupec-Werk einen hervorragenden Preis erzielt und damit die starke Verhandlungsposition - ein kurzfristiger Ersatz im Rahmen des Baus von Nord Stream 2 wäre für Wasco kaum realisierbar gewesen - in einen hohen Exit-Erlös umgemünzt. Das Researchhaus hatte diese Transaktion für dieses Jahr eingeplant, der Gewinn dürfte die bisherigen Erwartungen der Analysten aber übertreffen, weswegen sowohl die EBIT-Schätzung für den Konzern als auch die Gewinnschätzung für die AG angehoben worden sei. Zusammen mit dem Roll-over-Effekt hat sich das Kursziel von SMC-Research auf 24,70 Euro erhöht. Wegen der höheren Prognosesicherheit stufen die Analysten die Aktie auf "Buy" hoch.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-20-SMC-Comment-Mutares_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.