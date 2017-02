Die Restrukturierung von Mutares ist in vollem Gange. Operativ ist der Konzern laut Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR auf Kurs. Analysten die Mutares covern sehen hier als fairen Wert 20 Euro. Erfahren Sie in diesem Video mehr dazu. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um ADVA Optical, Grenkeleasing, TUI und Elmos Semiconductor. Das Interview finden Sie HIER.