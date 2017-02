Lieber Leser,

die Allianz hat starke Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr auf den Tisch gelegt und endlich Tacheles geredet, was mit dem milliardenschweren M&A-Budget geschehen soll. Wie nicht anders zu erwarten war, wird der DAX-Riese die rund 3 Mrd. Euro in Form eines Aktienrückkaufprogramms an die Anleger zurückgeben, da kein geeignetes Übernahmeziel gefunden wurde.

Mit dem Geld kann die Allianz rund 17 Mio. Aktien zurückerwerben, mit anderen Worten: 4 Prozent des Börsenwertes. ...

