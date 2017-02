Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa präsentieren sich zum Wochenstart ohne Schwung. Die Umsätze sind dabei extrem dünn, da die US-Börsen wegen des "President's Day" geschlossen bleiben. Die Abhängigkeit des europäischen Kapitalmarkts von den großen Finanzzentren wie New York oder London ist groß wie eh und je. Unilever geben die Hälfte der freitäglichen Kursgewinne wieder ab, nachdem Kraft Foods das Übernahmeinteresse bereits schnell wieder verloren hat. Am Nachmittag gewinnt der DAX 0,5 Prozent auf 11.817 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 verliert leicht auf 3.307 Punkte. Der Euro notiert mit 1,0620 kaum verändert zum Freitagabend.

Zu Wochenbeginn findet das Eurogruppen-Treffen in Brüssel statt - mit weiterem potenziellen Störfeuer für die Märkte. Im Blick steht erneut Griechenland. Es geht um den Abschluss der zweiten Überprüfung des dritten Hilfsprogramms und die Freigabe weiterer Hilfen. Beobachter sind skeptisch, ob sich die Gräben zwischen dem IWF und der EU überbrücken lassen und es zu einer Einigung kommt. Der IWF pocht weiter auf Schuldenerleichterungen - eine Forderung, gegen die sich vor allem Berlin sperrt.

Druck auf Unilever nicht so stark wie befürchtet

Unilever fallen um 6,5 Prozent auf 41,84 Euro, nachdem Kraft Heinz ihre 143-Milliarden-Dollar-Offerte für Unilever nach nur 48 Stunden zurückgezogen hat. In einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden Konzerne vom Sonntagabend hieß es, Kraft Heinz habe "einvernehmlich der Rücknahme seines Angebots eines Zusammenschlusses der beiden Unternehmen zugestimmt". Ein Kraft-Sprecher sagte, es sei geplant gewesen, die Verhandlungen in gegenseitigem Einvernehmen zu führen. Nachdem Unilever klargemacht habe, an einem Zusammenschluss nicht interessiert zu sein, sei es das beste gewesen, sich zurückzuziehen.

In der Branche der so genannten Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs, zu der Unilever gehört, geben Beiersdorf 2 Prozent ab und Henkel 0,9 Prozent. Der Sektorenindex verliert 1,4 Prozent, der Branchenindex der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien gibt um 0,5 Prozent nach.

Deutsche Telekom profitieren von US-Entwicklung

Deutsche Telekom profitieren von der Entwicklung ihrer Tochter T-Mobile US. Die japanische Softbank unternimmt womöglich einen neuen Annäherungsversuch bei T-Mobile US. Nachdem die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag über "den Beginn von Verhandlungen" im April berichtet hatte, schossen die Aktien von T-Mobile um 5,5 Prozent in die Höhe. Dem Bericht zufolge sind die Japaner bereit, einen großen Teil ihrer US-Tochter Sprint an T-Mobile US zu verkaufen. Auf diese Weise würden sich die Nummer drei und vier in der US-Branche zusammenschließen. Der Kurs der Deutschen Telekom profitiert und legt um 2,8 Prozent zu.

Gute Zahlen von Covestro - aber Spekulation um Bayer-Ausstieg

Die Geschäftszahlen von Covestro sind deutlich besser als erwartet ausgefallen. 2016 konnte das Unternehmen seinen Nettogewinn dank eines starken Schlussquartals mehr als verdoppeln. Die auf 1,35 Euro je Aktie von 0,70 Euro angehobene Dividende liege ebenfalls über der Erwartung der Börse. Hier lag die Prognose bei 1,20 Euro je Anteilsschein. Trotzdem verliert der Kurs 4 Prozent auf 69,16 Euro. Als negativ wertet ein Händler erneute Medienberichte, laut denen sich Bayer noch in diesem Jahr von ihrer Covestro-Beteiligung trennen könnte.

Die Steinhoff-Aktionäre reagieren erleichtert auf die abgeblasene Fusion mit Shoprite. Der Plan sah vor, das afrikanische Handelsgeschäft von Steinhoff mit Shoprite unter dem Dach einer gemeinsamen Einheit zusammenzuschließen. Zunächst sollte Shoprite die afrikanischen Handelsaktivitäten von Steinhoff übernehmen und neue Aktien an den Konzern ausgeben, womit Steinhoff einen "signifikanten" Anteil an Shoprite gehalten hätte. Als der Deal Mitte Dezember bekannt wurde, hatte die Steinhoff-Aktie mit kräftigen Abschlägen darauf reagiert. Die Transaktion galt als zu komplex. Steinhoff gewinnen im MDAX 5,1 Prozent.

In der dritten Reihe gewinnen Bertrandt nach Unternehmenszahlen 2 Prozent. Die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 liegen zwar etwas unter den Schätzungen. Aufgrund der Trends Emissionsreduzierung, Elektromobilität und Autonomes Fahren sei die Aktie aber weiterhin kaufenswert, heißt es bei der DZ Bank.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.308,47 -0,01 -0,34 0,55 Stoxx-50 3.068,73 -0,14 -4,44 1,93 DAX 11.821,54 0,55 64,52 2,97 MDAX 23.441,70 0,61 141,65 5,65 TecDAX 1.899,03 0,58 10,90 4,82 SDAX 10.061,51 -0,01 -0,85 5,69 FTSE 7.288,37 -0,16 -11,59 2,04 CAC 4.858,30 -0,19 -9,28 -0,08 Bund-Future 164,54 0,11 0,24 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Uhr Fr, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0622 +0,01% 1,0621 1,0623 +1,0% EUR/JPY 120,1156 -0,05% 120,1780 119,85 -2,3% EUR/CHF 1,0646 -0,04% 1,0651 1,0637 -0,6% EUR/GBP 0,8517 -0,26% 0,8539 1,1697 -0,1% USD/JPY 113,09 -0,04% 113,13 112,82 -3,3% GBP/USD 1,2473 +0,28% 1,2438 1,2425 +1,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,71 53,4 +0,6% 0,31 -1,7% Brent/ICE 56,12 55,81 +0,6% 0,31 -2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,89 1.235,00 +0,2% +2,89 +7,5% Silber (Spot) 18,03 17,98 +0,3% +0,05 +13,2% Platin (Spot) 1.003,85 1.003,90 -0,0% -0,05 +11,1% Kupfer-Future 2,73 2,71 +0,9% +0,03 +9,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2017 10:08 ET (15:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.