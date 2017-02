Hannover - Das am Donnerstag letzter Woche veröffentlichte Protokoll der EZB-Sitzung vom 18. und 19. Januar verwendet einige Sorgfalt darauf, den Finanzmarktakteuren eine Politik "der ruhigen Hand" zu signalisieren, so die Analysten der Nord LB.Mit großer Übereinstimmung wolle man an der Fortsetzung der ultraexpansiven Geldpolitik festhalten, heiße es dort. Trotz einiger bekanntlich anderer Positionen vor allem der deutschen Ratsmitglieder sollten die Leitzinsen damit bis auf weiteres auf dem derzeitigen Niedrigstniveau eingefroren bleiben. Hinsichtlich des Volumens der Ankaufprogramme, welches ab April von augenblicklich EUR 80 Mrd. auf dann EUR 60 Mrd. reduziert werde, halte sich der EZB-Rat gemäß Sitzungsprotokoll explizit die Tür zu einer im Bedarfsfall erforderlichen Aufstockung offen.

