Langsam werden die Märkte nervöser vor den Wahlen im Frankreich im April - genauer gesagt vor der Stichwahl am 07.Mai, bei der mit hoher Wahrscheinlichkeit Marine Le Pen gegen einen noch zu ermittelnden Kandidaten antreten wird: ob Fillon oder Macron oder gar ein Kandidaten der Linken wie der Sozialist Benoit Hamon oder gar der weit links stehehende Jean-Luc Melenchon. Am Freitag hatten Meldungen für Verunsicherung gesorgt, dass der Sozialist Hamon und der weit links stehende Melenchon eine gemeinsame Kandidatur anstreben würden, und damit die Chance hätten, in die Stichwahl zu kommen, um dann vermutlich gegen Le Pen zu verlieren. Diese Perspektive hatte am Freitag Frankreichs Staatsanleihen unter Druck gebracht. Heute aber setzt sich diese Bewegung fort, obwohl Hamon und Melenchon einer gemeinsamen Kandidatur inzwischen faktisch eine Absage erteilt hatten, gleichwohl weiter verhandeln wollen.

