Der Euro hat sich am Montag am späten Nachmittag kaum mehr gegen den US-Dollar bewegt. Gegen 16.30 Uhr notierte der Euro bei 1,0621 US-Dollar. Der Handel verlief ausgesprochen ruhig. Wichtige Konjunkturdaten gab es am Montag kaum, zudem dürfte sich der US-Feiertag am Montag in niedriger Aktivität niederschlagen.Auch die ...

