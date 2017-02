Um 5: DAX mit Schwung zum Börsenstart - Impulse von der Wall Street fehlen

Die Rally am deutschen Aktienmarkt heute Morgen hatte zwar Schwung, entpuppte sich aber im Tagesverlauf als nicht nachhaltig. Es fehlten ganz klar die Impulse von der Wall Street. Die Hoffnungen der Anleger stützen sich derweil auch auf eine schnelle Einigung in den Verhandlungen mit Griechenland. Wenn der IWF jetzt allerdings einen Rückzieher macht, könnten diese noch mehr in die Länge gezogen werden.

Zudem sorgte der wieder leicht schwächere Euro für Kauflaune an der deutschen Börse. Die Parität zum US-Dollar ist noch nicht vom Tisch. Kommt sie, wäre dies der Turbo für den DAX. Kommt sie nicht und dreht die Gemeinschaftswährung wieder nach oben, wäre der Traum von neuen Rekorden beim DAX allerdings schnell wieder ausgeträumt.

Den vollständigen Artikel lesen ...