Die Telekom-Tochter T-Mobile US und Sprint wollen in den USA fusionieren. So könnten die Mobilfunkanbieter zu den Platzhirschen AT&T und Verizon aufschließen. Doch ist unklar, ob die Trump-Regierung zustimmen wird.

Eine Mobilfunkhochzeit zwischen der Telekom-Tochter T-Mobile US und dem Rivalen Sprint ist Experten zufolge noch lange nicht in trockenen Tüchern. Obwohl der neue US-Präsident Donald Trump sich unternehmerfreundlich gibt, fehlen Präzedenzfälle, an denen sich der Kurs der Regierung ablesen lässt. Erschwerend kommt hinzu, dass Trump häufig Adhoc-Entscheidungen trifft. "Aus Sicht von Trump gibt es kein Gesetz, das auf Zusammenschlüsse anwendbar ist. Für ihn gibt es nur Deals, die man aushandelt", sagt Kartellrechtsprofessor Herbert Hovenkamp von der Universität Iowa.

Sprint gehört zum japanischen Telekom-Riesen Softbank. Der ist nach Aussagen von Insidern mittlerweile bereit, die Mehrheit der lahmenden Sprint an T-Mobile US zu verkaufen. Frühester Zeitpunkt für den Beginn von konkreten Gesprächen wäre der April, wenn die US-Frequenzauktion offiziell zu Ende geht - das hatten mehrere mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag gesagt. Der Deal wäre groß: Sprint ist an der Börse 36 Milliarden Dollar wert, T-Mobile US sogar 50 Milliarden Dollar (47 Milliarden Euro). Die Telekom hält an ihrem Ableger zwei Drittel ...

