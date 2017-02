Tagesausblick für 21.2.: DAX startet fest in die neue Woche. Coba und Porsche im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die europäischen Aktienmärkte starteten freundlich in die neue Woche. Einem Beitrag auf Thomson Reuters zufolge erwarten Investoren in Kürze konkrete Pläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump zur Steuer- und Wirtschaftspolitik. Das versetzte Anleger in Kauflaune. Zu den größten Gewinnern im DAX® zählten Deutsche Telekom (Spekulation über eine Fusion der US-Tochter T-Mobil US mit Sprint), RWE und Deutsche Bank. In der zweiten Reihen fielen unter anderem Steinhoff (Fusionspläne mit der afrikanischen Supermarktkette Shoprite beendet) auf.

Nach dem Feiertag in den USA könnten die Entwicklungen an den US-Börsen die hiesigen Märkte bewegen. Zudem stehen Einkaufsmanagerindizes aus Europa zur Veröffentlichung an. Bei den Einzelwerten sollten unter anderem ein Auge auf die Aktien von Commerzbank und Porsche werfen.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Exxon Mobil, Home Depot, Porsche und Walmart Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen.

Wichtige Termine

21.02.: Europa - Treffen der EU-Finanzminister

21.02.: Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Februar

21.02.: Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Februar

Charttechnische Signale:



Commerzbank -Doppelboden oder bricht die Aktie unter EUR 7,40

HeidelbergCement - setzt auf Unterstützung bei EUR 85 auf. Slow stochastic dreht sich

Euro/Dollar - nach dem Scheitern an der 20-Tage-Durchschnittsmarke folgt Rücksetzer auf die Unterstützung 1,06 USD

Weitere Charttechnische Signale finden Sie auf dem kostenlosen Tradingdesk von onemarkets. Probieren Sie es aus unter: tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.880/12.000/12.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.400/11.530/11.630/11.700/11.750/11.800 Punkte.

Nach einer starken Eröffnung pendelte der DAX® heute im Tagesverlauf in einer engen Range zwischen 11.800 und 11.840 Punkten. Damit ist der Weg aus technischer Sicht frei bis 11.880 und im weiteren Verlauf bis 12.000 Punkte. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 11.700 Punkten wieder Oberwasser bekommen.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 25.11.2016 - 20.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.02.2012 - 20.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barrier in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU6FJC 25,45 9.300 4,66 31.03.2017 DAX® Index HU7K87 14,46 10.400 8,20 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.02.2017; 17:23 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barriere in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU7X54 19,81 13.800 5,94 31.03.2017 DAX® Index HU6JAB 8,82 12.700 13,37 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.02.2017; 17:23 Uhr

