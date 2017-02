In der Abgasaffäre will der Volkswagen-Konzern nun durchgreifen: Nach dem Rausschuss von vier Ingenieuren will Audi nun auch Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. Zudem werden Schadenersatzansprüche geprüft.

Die Audi AG prüft im Zusammenhang mit der Dieselaffäre Strafanzeige gegen Unbekannt. Das teilte die VW-Tochter am Nachmittag auf Anfrage des Handelsblatts mit. Die Anzeige soll vor dem Amtsgericht Ingolstadt eingereicht werden. Zudem prüft das Unternehmen Schadensersatzansprüche. Es gehe um den "Verrat von Betriebsgeheimnissen" und um "falsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...