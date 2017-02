Der erst vor einem Jahr gestartete internationale Sender der Bertelsmann-Tochter, RTL International, gibt auf. Die Enttäuschung über unbeherrschbare Piraterie und das fragwürdige Verhalten von ARD und ZDF ist groß.

Das Scheitern eines Senders ist für RTL, dem größten Fernsehkonzern in Europa, eine miserable Erfahrung. Dennoch wird die Fernsehtochter des Medienriesen Bertelsmann ihren im Januar 2016 gegründeten Weltfernsehkanal RTL International zum 31. Mai einstellen. Am Kölner Picasso-Platz, Sitz von RTL in Deutschland, ist die Enttäuschung groß. Nur zu gern hätte der Privatsender seine Inhalte und Marken weltweit über Kabel, Satellit und Internet den Nutzern kostenpflichtig zur Verfügung gestellt und dabei auch ein wenig Geld mit Auslandsdeutschen und Touristen verdient.

Der Grund für das schnelle Ende von RTL International ist keineswegs das mangelnde Interesse der Zuschauer oder gar die überschaubaren Abo-Kosten. Das Abo über die App kostet maximal knapp acht Euro. Im Gegenteil, das ambitionierte Projekt stieß auf großes Interesse in Europa und weltweit. Das Problem ist die unkontrollierbare Piraterie. Gnadenlos wurde das Sendesignal von RTL International gratis im Internet gestreamt. Und der Sender? Er musste hilflos zusehen, wie seine Rechte systematisch verletzt wurden. Es war wie im Kampf gegen eine Hydra: wenn ein Schlangenkopf abgeschlagen wird, wächst sofort ein neuer ...

