ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat der Aktienmarkt in Zürich am Montag verbucht. Im Tagesverlauf stieg der SMI auf den höchsten Stand seit dem 6. Januar 2016. Der Handel verlief dennoch ruhig und ohne größere Impulse. Vorgaben von der Wall Street vom Freitag waren leicht positiv, da der Markt zu Handelsende noch ins Plus drehte. Am Montag fehlten indes die Vorgaben aus den USA, da wegen des President's Day die Börsen geschlossen blieben.

Teilnehmer beschreiben die gegenwärtige Stimmung als insgesamt verhalten positiv. Mögliche Querschüsse in den kommenden Monaten könnten vor allem von politischer Seite kommen, so von den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich, der Entwicklung in Amerika und den Verhandlungen Griechenlands mit seinen Gläubigern. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.515 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 33,47 (zuvor: 85,27) Millionen Aktien.

Die Indexschwergewichte drückten den Gesamtmarkt - bis auf Roche, die 0,2 Prozent im Plus notierten. Dagegen fielen Novartis um 0,4 Prozent, Nestle gaben 0,8 Prozent ab. Damit folgte die Aktie des Nahrungsmittelgiganten aus Vevey dem europäischen Branchentrend. Denn da Kraft Heinz das Übernahmegebot an Unilever zurückgezogen hat, schwindet die Fantasie aus dem Sektor.

Bankenwerte zeigten sich fester. Hier stützte die Erwartung eines steigenden Zinsniveaus. Credit Suisse stiegen um 1,4 Prozent, UBS um 1 Prozent. Die UBS verkauft ihre Fund-Services-Einheiten in Luxemburg und in der Schweiz an das Unternehmen Northern Trust. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Auch die Uhrenwerte waren gesucht, gestützt von der Hoffnung auf eine anhaltend gute Nachfrage aus Asien. Swatch gewannen 2,1 Prozent und Richemont 1,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2017 11:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.