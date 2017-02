Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa präsentierten sich zum Wochenstart lethargisch. Der DAX hangelte sich nach einem freundlichen Start über den Tag und schloss 0,6 Prozent höher. Der Euro-Stoxx-50 legte leicht auf 3.312 Punkte zu. Dabei gab es ein paar spannende Nachrichten, die die Kurse bewegten. Auch die Politik stand einmal mehr im Fokus der Anleger. Während die Sorgen um den Wahlausgang in Frankreich steigen, fallen dort die Kurse der Staatsanleihen. Der Grund: Internationale Anleger fahren ihr Engagement in dem Land etwas nach unten.

Wer in europäischen Aktien investiert sein will, das Risiko der französischen Wahlen allerdings absichern möchte, dem empfehlen die Marktstrategen von JP Morgan (JPM) den Kauf deutscher Aktien bei gleichzeitigem Verkauf des französischen Marktes. "Sollte Le Pen die Wahlen gewinnen, sollte der DAX einen sicheren Hafen am europäischen Aktienmarkt darstellen", hieß es von den Analysten. Zudem handele der DAX momentan mit einem Abschlag von 8 Prozent unter der historischen Bewertung gegenüber dem CAC-40.

Fester tendierten zum Wochenstart die Aktien der griechischen Banken. "Hier wird klar auf das Treffen Eurogruppen-Finanzminister gesetzt", so ein Händler. Die Positionen seien extrem entfernt. Während Griechenland seine Staatsanleihen bereits im Anleihekaufprogramm der EZB wähnt, mahnen die Gläubiger die ausbleibenden Reformfortschritte an. Der große Durchbruch sei von den Verhandlungen in Brüssel nicht zu erwarten, allenfalls werde auf die Rückkehr der Geldgeber nach Athen gesetzt. Die National und die Piraeus Bank stiegen jeweils um rund 5 Prozent, für die Alpha Bank ging es um 3,4 Prozent nach oben.

Kraft Heinz gibt Werben um Unilever auf

Unilever fielen um 5,1 Prozent auf 42,50 Euro, nachdem Kraft Heinz ihre 143-Milliarden-Dollar-Offerte nach nur 48 Stunden zurückgezogen hat. In einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden Konzerne hieß es, Kraft Heinz habe "einvernehmlich der Rücknahme seines Angebots eines Zusammenschlusses der beiden Unternehmen zugestimmt". Ein Kraft-Sprecher sagte, es sei geplant gewesen, die Verhandlungen in gegenseitigem Einvernehmen zu führen. Nachdem Unilever klargemacht habe, an einem Zusammenschluss nicht interessiert zu sein, sei es das beste gewesen, sich zurückzuziehen.

Deutsche Telekom profitieren von US-Entwicklung

Deutsche Telekom profitierten von der Entwicklung ihrer US-Tochter. Die japanische Softbank unternimmt womöglich einen neuen Annäherungsversuch bei T-Mobile US. Nachdem die Nachrichtenagentur Reuters am Freitagabend über "den Beginn von Verhandlungen" im April berichtet hatte, schossen die Aktien von T-Mobile um 5,5 Prozent an der Wall Street in die Höhe. Dem Bericht zufolge sind die Japaner bereit, einen großen Teil ihrer US-Tochter Sprint an T-Mobile US zu verkaufen. Auf diese Weise würden sich die Nummer drei und vier in der US-Branche zusammenschließen. Der Kurs der Deutschen Telekom profitierte und legte um 2,5 Prozent zu.

Gute Zahlen von Covestro - aber Spekulation um Bayer-Ausstieg

Die Geschäftszahlen von Covestro fielen deutlich besser als erwartet aus. 2016 konnte das Unternehmen seinen Nettogewinn dank eines starken Schlussquartals mehr als verdoppeln. Trotzdem verlor der Kurs 4,3 Prozent. Als negativ wertete ein Händler erneute Medienberichte, laut denen sich Bayer noch in diesem Jahr von ihrer Covestro-Beteiligung trennen könnte.

Die Steinhoff-Aktionäre reagierten erleichtert auf die abgeblasene Fusion mit Shoprite. Der Plan sah vor, das afrikanische Handelsgeschäft von Steinhoff mit Shoprite unter dem Dach einer gemeinsamen Einheit zusammenzuschließen. Zunächst sollte Shoprite die afrikanischen Handelsaktivitäten von Steinhoff übernehmen und neue Aktien an den Konzern ausgeben, womit Steinhoff einen "signifikanten" Anteil an Shoprite gehalten hätte. Als der Deal Mitte Dezember bekannt wurde, hatte die Steinhoff-Aktie mit kräftigen Abschlägen darauf reagiert. Die Transaktion galt als zu komplex. Steinhoff gewannen im MDAX 5,3 Prozent.

In der dritten Reihe gewannen Bertrandt nach Unternehmenszahlen 2,2 Prozent. Die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 liegen zwar etwas unter den Schätzungen. Aufgrund der Trends Emissionsreduzierung, Elektromobilität und autonomes Fahren sei die Aktie aber weiterhin kaufenswert, hieß es bei der DZ Bank.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.312,39 +3,58 +0,1% +0,7% Stoxx-50 3.073,12 -0,05 -0,0% +2,1% Stoxx-600 371,04 +0,82 +0,2% +2,7% XETRA-DAX 11.827,62 +70,60 +0,6% +3,0% FTSE-100 London 7.299,86 -0,10 -0,0% +2,2% CAC-40 Paris 4.864,99 -2,59 -0,1% +0,1% AEX Amsterdam 495,66 -3,42 -0,7% +2,6% ATHEX-20 Athen 1.733,87 +17,84 +1,0% -0,4% BEL-20 Bruessel 3.619,14 +8,70 +0,2% +0,4% BUX Budapest 33.973,59 +144,73 +0,4% +6,2% OMXH-25 Helsinki 3.741,06 +12,81 +0,3% +1,7% ISE NAT. 30 Istanbul 108.783,82 -328,41 -0,3% +13,9% OMXC-20 Kopenhagen 913,69 -4,00 -0,4% +3,4% PSI 20 Lissabon 4.640,85 +22,57 +0,5% -0,3% IBEX-35 Madrid 9.526,60 +26,30 +0,3% +1,9% FTSE-MIB Mailand 18.978,65 -27,81 -0,1% -1,3% RTS Moskau 1.150,39 -1,82 -0,2% -0,2% OBX Oslo 620,56 +3,38 +0,5% +0,5% PX-GLOB Prag 1.266,35 +3,28 +0,3% +5,7% OMXS-30 Stockholm 1.576,33 +5,74 +0,4% +3,9% WIG-20 Warschau 2.192,79 +4,49 +0,2% +12,6% ATX Wien 2.805,81 +7,54 +0,3% +7,2% SMI Zuerich 8.514,52 +8,03 +0,1% +3,6% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Uhr Fr, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0619 -0,02% 1,0621 1,0623 +1,0% EUR/JPY 120,1095 -0,06% 120,1780 119,85 -2,3% EUR/CHF 1,0646 -0,05% 1,0651 1,0637 -0,6% EUR/GBP 0,8524 -0,18% 0,8539 1,1697 0% USD/JPY 113,11 -0,02% 113,13 112,82 -3,2% GBP/USD 1,2459 +0,16% 1,2438 1,2425 +1,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,59 53,4 +0,4% 0,19 -2,0% Brent/ICE 56,10 55,81 +0,5% 0,29 -2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,04 1.235,00 +0,2% +3,04 +7,5% Silber (Spot) 18,06 17,98 +0,5% +0,08 +13,4% Platin (Spot) 1.005,10 1.003,90 +0,1% +1,20 +11,2% Kupfer-Future 2,75 2,71 +1,5% +0,04 +9,6% ===

