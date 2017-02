Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Würzburg (pta028/20.02.2017/18:45) - Vorläufige Zahlen für 2016 bestätigen die

Guidance, Dividendenvorschlag 50 Cent EUR/Aktie

Für 2017 bis 2021 organische Wachstumsrate von rund 4 % und EBIT-Marge zwischen

4 % und 9 % angestrebt, Ergebnisverbesserungsmaßnahmen von rund 70 Mio. EUR

Künftige Dividendenquote von 15% bis 35% des Konzernergebnisses,

Eigenkapitalquote soll auf >45 % steigen

Beilegung eines Selbstanzeigeverfahrens wegen Defiziten in der

Korruptionsprävention in der Schweiz ermöglicht Optimierung und Prüfung

strategischer Partnerschaften im Wertpapierbereich



Koenig & Bauer hat nach vorläufigen ungeprüften Zahlen im Jahr 2016 einen Umsatz

von 1.167 Mio. EUR und einen Auftragseingang von 1.150 Mio. EUR erreicht. Mit

einem Vorsteuerergebnis von 57 Mio. EUR vor positiven Sondereinflüssen wurde die

Guidance voll erreicht.



Als Umsatzziel für 2017 bis 2021 wird eine organische Wachstumsrate von rund 4 %

p.a. angestrebt. Gut die Hälfte des Umsatzwachstums soll im Verpackungsdruck

erzielt werden, der nach interner Einschätzung mit durchschnittlich 4 % jährlich

wachsen wird. Weiteres Wachstum soll aus dem in allen Bereichen expandierenden

Servicegeschäft und aus Marktanteilsgewinnen resultieren. Da höhere

Maschinenumsätze im Sicherheitsdruck nicht erwartet werden, prüft das

Unternehmen Wachstumsoptionen einschließlich strategischer Partnerschaften

im Lifecycle der Banknote. Ein weiteres strategisches Ziel ist die Stärkung der

Stabilität der Gruppe über reduzierte Volatilität und Risiken. Mit einer

Steigerung des Service-Umsatzanteils auf 30 % soll eine höhere Ertragsstabilität

erreicht werden.



Für 2017 bis 2021 strebt der Konzern in Abhängigkeit von der Entwicklung der

Weltwirtschaft, der Endmärkte und der erforderlichen Wachstumsinvestitionen eine

EBIT-Marge zwischen 4 % und 9 % an. 70 Mio. EUR Ergebnissteigerung sollen durch

die Optimierung des Wertpapierbereichs und Servicewachstum (jeweils 20 Mio. EUR)

sowie integriertes Produktionsnetzwerk und strategischen Einkauf (jeweils 15

Mio. EUR) erreicht werden. Dabei strebt Koenig & Bauer eine Dividendenquote von

15% bis 35% des Konzernergebnisses an. Eine Eigenkapitalquote > 45 % und ein Net

Working Capital-Zielkorridor zwischen 20 % und 25 % des Umsatzes runden die

Ziele ab.



Der Konzern hat zudem sein Risikoprofil durch Abschluss rechtlicher Verfahren

aktiv vermindert. Die für den Sicherheitsdruck zuständige Schweizer

Tochtergesellschaft KBA-NotaSys hat ein gegen sie in der Schweiz geführtes

Verfahren wegen Defiziten in der Korruptionsprävention durch eine Einigung mit

der schweizerischen Bundesanwaltschaft beigelegt. Die Gesellschaft hatte das

Verfahren durch Selbstanzeige eingeleitet. Gegen die schweizerische Gesellschaft

wird ein symbolisches Bußgeld in Höhe von 1 CHF festgesetzt, zudem hat sie

der Einziehung von Gewinnen aus Projekten der Jahre 2005 bis 2012 in vier

Ländern in Höhe von 27,8 Mio. EUR zugestimmt. Das Konzernergebnis wird dadurch

nicht belastet.



(Ende)



Aussender: Koenig & Bauer AG

Adresse: Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Dr. Bernd Heusinger

Tel.: +49 931 909-4835

E-Mail: bernd.heusinger@kba.com

Website: www.kba.com



ISIN(s): DE0007193500 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart,

Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover;

Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1487612700422



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 20, 2017 12:45 ET (17:45 GMT)