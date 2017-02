Straubing (ots) - Was wir mithin jetzt erleben, ist also wiederum nur eine Zwischenstation in einer schier endlosen Geschichte. Eine Lösung des Problems gibt es nämlich jetzt und auch in absehbarer Zeit nicht. Dazu ist die Krise viel zu weit fortgeschritten. Ja, vor zwei oder drei Jahren, als die Summen noch nicht so hoch waren, da wäre ein Grexit, also ein Austritt Griechenlands aus der Gemeinschaftswährung, noch möglich und auch richtig gewesen. Jetzt aber, viele Milliarden später, ist dies keine Option mehr, weder für das Land noch für die Gläubiger. Und auch eine Einstellung der Hilfsprogramme kommt nicht infrage, weil ein Staatsbankrott Athens unabsehbare Folgen für Europa hätte. So bleibt als einziger, aber teurer Weg eben jener tiefgreifende Schuldenerlass, der vielleicht dazu beitragen kann, dass sich Griechenland über die darauf folgenden Jahre hinweg erholt. Wenn dies allerdings auch nicht funktionieren sollte, dann wird man sich den leicht abgewandelten Schluss vieler Märchen vergegenwärtigen müssen, der da lautet: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann zahlen Sie noch heute.



