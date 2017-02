Essen (ots) - Wirtschaftsförderer des Ruhrgebiets blicken seit langem mit einer Portion Respekt und Neid auf die Rheinschiene: Düsseldorf etwa lockt nicht nur mit seinem internationalen Flughafen Unternehmen an. Die Landeshauptstadt wirbt zudem mit niedrigen Steuersätzen und gebührenfreien Kindertagesstätten. Verbunden mit dem gebotenen Flair nimmt man dort gern auch zum Teil exorbitante Mieten in Kauf.



Wenn sich das florierende Rheinland nun zu einer Metropole zusammenschließt, werden im Ruhrgebiet nicht gleich die Lichter ausgehen. Der Konkurrenzdruck aber wächst. Mit vereinten Kräften werden es die Rheinländer verstehen, noch stärker für sich zu werben und Aufmerksamkeit zu erzeugen - vor allem auch international. Duisburg und der Kreis Wesel tun gut daran, auf den Rhein-Zug aufzuspringen.



Der Metropole Ruhr schmelzen aber zusehends die Pole weg: Dortmund im Osten tendiert stark nach Westfalen, Duisburg im Westen sucht starke Verbündete im Rheinland. Der Ballungsraum dazwischen ist immer noch bedeutend. Die viel beschworene Einheit des Reviers aber beginnt zu bröckeln.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de