FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.104 EUR

SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EUR

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.329 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.820 EUR

HMI XFRA FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. 1.500 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.115 EUR

BXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.207 EUR

CWW XFRA AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.437 EUR

AMP XFRA AU000000AMP6 AMP LTD. 0.101 EUR

XFRA DE000HSH4SX8 HSH NORDBANK MZC 10 14/22 0.000 %

F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.066 EUR

EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.650 EUR

SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.471 EUR

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.395 EUR

3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.035 EUR

QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE PRTNR A DL -,01 0.320 EUR

MHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.386 EUR