Die SPD verlagert damit ihre eigene Unfähigkeit mal wieder auf die Wirtschaft und die Unternehmen. "Operation gelungen - Patient tot" wird es am Ende lauten, wenn die SPD in die Steinzeit zurückfällt und ihrer eigenen Klientel in den Rücken fällt. Die Herausforderungen durch die Digitalisierung und Automation sind bereits enorm. Es braucht mehr und nicht weniger Flexibilität für die Unternehmen. Regeln zu Arbeitszeit und -platz stehen schon heute im Weg, wenn es darum geht, Talente zu binden und überhaupt zu gewinnen. Die junge Generation will Antworten auf andere Fragen als sie bisher gestellt wurden. Das Arbeitsrecht läuft da Jahrzehnte hinterher.Selbst die Gewerkschaften erkennen das. Da hilft auch keine SPD-Verteilungsorgie, wenn am Ende...

