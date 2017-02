FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach einem positiven Wochenstart mit einem Sprung des Dax über die Marke von 11 800 Punkten dürften sich die Anleger am Dienstag zunächst zurückhalten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,07 Prozent tiefer auf 11 819 Punkte. Die kurzfristigen Aussichten hätten sich zwar verbessert, doch fehle noch eine Bestätigung, sagte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Die geringe Schwankungsbreite des Dax am Montag verdeutliche eine gestiegene Unsicherheit auf dem erreichten Niveau.

USA: - GESCHLOSSEN - Die US-Aktienbörsen blieben am Montag wegen des Presidents' Day geschlossen.

ASIEN: - HÖHER - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Vor allem in Japan sorgte ein stärkerer Dollar für Kursgewinne - denn ein im Umkehrschluss schwächerer Yen hilft beim Export. Der Dollar wird von der Erwartung getrieben, dass die Leitzinsen in den USA steigen.

DAX 11.827,62 0,60% XDAX 11.821,02 0,23% EuroSTOXX 50 3.312,39 0,11% Stoxx50 3.073,12 0,00% DJIA (Freitag) 20.624,05 0,02% S&P 500 (Freitag) 2.351,16 0,17% NASDAQ 100 (Freitag) 5.324,72 0,45% Nikkei 225 19.381,44 0,7% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - KAUM VERÄNDERT - Der Bund-Future dürfte kaum verändert in den Tag starten, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Dienstagmorgen. Stützung dürfte er durch die anhaltenden politischen Probleme im Euroraum erhalten; allerdings seien Gewinnmitnahmen weiterhin nicht auszuschließen. Gojny sieht den Bund-Future im Tagesverlauf zwischen 163,95 und 165,05 schwanken.

Bund-Future 164,62 0,12%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,06 DOLLAR - Die Erwartung steigender Leitzinsen in den USA hat den Euro unter Druck gebracht. Am Dienstagmorgen stand die Gemeinschaftswährung bei 1,0586 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,0616 (Freitag: 1,0650) Dollar festgesetzt. Auch der japanische Yen gab gegenüber dem Dollar nach.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,0586 -0,27% USD/Yen 113,56 0,39% Euro/Yen 120,22 0,11%

ROHÖL - BRENT STABIL - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel keine klare Richtung gefunden. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,16 US-Dollar. Das waren zwei Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 22 Cent auf 54,00 Dollar.

AXC0030 2017-02-21/07:32