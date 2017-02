Von Willa Plank

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Angeführt von einem deutlichen Plus in Südkorea tendieren die meisten Börsen in Ostasien im Handelsverlauf am Dienstag etwas fester. Damit setzt sich auch ohne neue Vorgaben aus den USA, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, die Aufwärtstendenz des Vortages fort. Der Kospi in Seoul steigt um 1 Prozent, für den Nikkei-Index in Tokio geht es um 0,7 Prozent nach oben auf 19.382 Punkte, gestützt von einem weiter nachgebenden Yen. Etwas weniger stark fallen die Kursavancen in Schanghai aus, während die Kurse in Hongkong von den Tageshochs zurückkommen und sogar leicht ins Minus drehen.

Zur erneut positiven Stimmung an den chinesischen Börsen heißt es, hier freundeten sich Analysten damit an, dass sich ein "langsamer Bullenmarkt" herausforme. Die jüngste Rally bei chinesischen Blue Chips - vor allem Bankenaktien - nähre Spekulationen, dass Pensionsfonds auf der Käuferseite stünden. Das wiederum könne ein Signal dafür sein, dass Peking die Bodenbildung für abgeschlossen halte, so Analyst Simon Wang von Guoyuan Securities.

Zur guten Stimmung trage auch bei, dass der Börsenregulierer am Freitag bereits börsennotierten Unternehmen untersagt habe, neue Aktien via Privatplatzierungen auszugeben, wenn deren Volumen mehr als 20 Prozent der bereits platzierten Aktien betrage, heißt es an anderer Stelle. Damit verbleibe mehr Liquidität für bereits notierte Aktien, aber auch für Aktien aus neuen Börsengängen.

Unter den Einzelwerten in Seoul treibt das Indexschwergewicht Samsung mit einem Plus von 1,7 Prozent den Kospi an. Die Aktie des Nachrichten-App-Anbieters Kakao legt um 4 Prozent zu, nachdem die Finanztochter von Alibaba angekündigt hat, 200 Millionen Dollar in das Zahlungsabwicklungsgeschäft von Kakao investieren zu wollen.

HSBC und Oil Search nach Zahlenvorlage schwach

In Tokio ziehen Sumitomo Mitsui um 0,6 und Resona um 1,5 Prozent an. Hintergrund sind Berichte, wonach die beiden Finanzhäuser darüber sprechen, die Geschäfte von drei Banken in der westjapanischen Provinz Kansai zusammenzulegen. HSBC stehen nach der Vorlage von Quartalszahlen unter Druck. Die auch in London gehandelte Aktie verliert in Hongkong 3 Prozent an Wert, nachdem der Vorsteuergewinn die Erwartungen verfehlt hat.

Bei Oil Search agieren die Anleger in Sydney offenbar nach dem Motto, bei guten Nachrichten zu verkaufen. Die Aktie verliert 2,1 Prozent, obwohl die Geschäftszahlen 2016 besser als erwartet ausgefallen sind und zudem die Dividende positiv überrascht. Fortescue Metals profitieren derweil davon, dass die Eisenerzpreise weiter steigen, gestützt unter anderem von einer stärker als erwartet ausgefallenen Nachfrage in China. Die Aktie gewinnt 2,7 Prozent.

Notenbanker Harker nährt Zinsspekulation

Am Devisenmarkt zieht der Dollar auf breiter Front an. Gestützt wird er davon, dass Patrick Harker, der Präsident der US-Notenbankfiliale von Philadelphia, in einem Interview sagte, dass er beim nächsten Zinstreffen im März für eine Anhebung votieren werde, wenn er Hinweise sehe, dass der Inflationsauftrieb weiter an Momentum gewinne.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.791,00 -0,07% +1,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.381,04 +0,68% +1,40% 07:00 Kospi (Seoul) 2.105,77 +1,03% +3,91% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.247,82 +0,24% +4,65% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.056,58 -0,37% +9,20% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.093,56 -0,10% +7,39% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.708,60 -0,23% +4,07% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:00 % YTD EUR/USD 1,0586 -0,3% 1,0613 1,0617 +0,7% EUR/JPY 120,23 +0,1% 120,10 120,11 -2,2% EUR/GBP 0,8506 -0,1% 0,8514 0,8540 -0,2% GBP/USD 1,2445 -0,2% 1,2467 1,2431 +0,9% USD/JPY 113,57 +0,4% 113,14 113,13 -2,8% USD/KRW 1146,38 +0,1% 1144,89 1147,28 -5,0% USD/CNY 6,8854 +0,1% 6,8785 6,8767 -0,9% USD/CNH 6,8657 +0,1% 6,8573 6,8527 -1,6% USD/HKD 7,7612 +0,0% 7,7609 7,7610 +0,1% AUD/USD 0,7669 -0,2% 0,7686 0,7683 +6,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,65 53,69 +0,5% 0,25 -1,9% Brent/ICE 56,16 56,18 -0,0% -0,02 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,68 1.239,30 -0,5% -5,62 +7,1% Silber (Spot) 17,98 18,04 -0,3% -0,06 +12,9% Platin (Spot) 1.001,00 1.005,50 -0,4% -4,50 +10,8% Kupfer-Future 2,74 2,75 +1,3% +0,04 +9,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 01:07 ET (06:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.