Nach einem vorerst letzten Hoch aus Anfang dieses Monats drehte das Papier der Deutschen Börse erwartungsgemäß zur Unterseite ab und konsolidiert seitdem in einem Trendkanal seinen vorherigen Kursanstieg aus - Käufer lassen aber nicht locker und könnte womöglich bald für einen erneuten Ausbruch sorgen.

Im Juli 2015 markierte die Aktie der Deutschen Börse vorläufig ihr finales Hoch bei 87,41 Euro und drehte anschließend in einen mittelfristigen Abwärtstrend ab. Hierbei fielen die Kursnotierungen bis zum letzten Quartal 2016 sogar auf ein Verlaufstief von 66,11 Euro zurück, erst an dieser Stelle gelang es eine nachhaltige Trendwende zu vollziehen und bis Anfang dieses Jahres an die übergeordnete Abwärtstrendlinie, sowie das Niveau um 77,66 Euro wieder anzusteigen. Kurz darauf erfolgte auch schon ein nachhaltiger Ausbruch darüber und wurde mit einem ersten Kursanstieg auf 83,51 Euro mehr als bestätigt. Seither tendiert die Aktie aber wieder in einer nicht unerwarteten Konsolidierungsbewegung ...

