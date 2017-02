Pyrolyx AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert

DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Pyrolyx AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert

21.02.2017 / 07:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pyrolyx AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert

München, 21.02.2017

Die Pyrolyx AG gibt bekannt, dass die im November 2016 beschlossene Barkapitalerhöhung vollständig platziert wurde. Ein großer Anteil der Barkapitalerhöhung wurde zu einem Wert in Höhe von 13,00 EUR je neuer Aktie, deutlich über dem ursprünglich geplanten Ausgabewert von 11,00 EUR gezeichnet.

Die Nettoemissionserlöse werden vorrangig für den internationalen Geschäftsausbau verwendet. Die Pyrolyx AG hatte im Dezember 2016 den Einstieg in den US Markt, durch ein Joint-Venture mit der Reklaim Inc. verkündet. Damit ist das Unternehmen der weltweit einzige Anbieter von recovered-Carbon-Black (rCB) aus Altreifen, welches sowohl in Europa als auch in Amerika vertreten ist.

Über die Pyrolyx AG

Die Pyrolyx AG ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von recovered-Carbon-Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird für die Herstellung neuer Reifen und in der Kunststoff- und technischen Kautschukindustrie eingesetzt.

Die umweltfreundliche Technologie der Pyrolyx Unternehmensgruppe reduziert das steigende weltweite Entsorgungs- und Aufbereitungsproblem von Altreifen. Das Unternehmen betreibt eine hochmoderne Produktionsanlage in Stegelitz und ist nach ISO zertifiziert. Im Dezember 2016 gab das Unternehmen ein Joint-Venture mit der amerikanischen Reklaim, Inc. bekannt. Das Joint Venture firmiert in den USA unter Pyrolyx USA, Inc. und wird zu 81% von der Pyrolyx AG gehalten. Das Unternehmen plant derzeit den Aufbau von Produktionskapazitäten in Amerika.

Die Aktien des Unternehmens (WKN A0MFXR) sind an der Düsseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel und im m:access notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrolyx.com /

www.carbon-clean- tech.com Kontakt: Rolf-Hendrik Arens arens@pyrolyx.com www.pyrolyx.com

21.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A0MFXR8 WKN: A0MFXR

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

545961 21.02.2017

ISIN DE000A0MFXR8

AXC0033 2017-02-21/08:00