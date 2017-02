Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

BHP Billiton hat es dank höherer Rohstoffpreise und Kostensenkungen im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 zurück in die Gewinnzone geschafft. Außerdem blieben die massiven Abschreibungen aus, die BHP im Vorjahr tief in die roten Zahlen gedrückt hatten. Wegen der guten Zahlen wird der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt seine Dividende mehr als verdoppeln. Die globalen Minenkonzerne profitierten zuletzt von einem Anstieg der Rohstoffpreise nach einem mehrere Jahre währenden Preisverfall. Der Preis für Eisenerz hat sich 2016 fast verdoppelt, auch die Preise für Kohle und Rohöl zogen an. BHP erzielte in den sechs Monaten per Ende Dezember einen Nettogewinn von 3,2 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 5,67 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Damals musste BHP rund 6 Milliarden Dollar abschreiben. Der bereinigte Gewinn stieg auf 3,24 Milliarden von 412 Millionen Dollar. Die Halbjahresdividende steigt damit auf 40 von 16 Cent je Aktie.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,0

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.351,20 +0,14% Nikkei-225 19.381,44 +0,68% Hang-Seng-Index 24.080,37 -0,27% Kospi 2.102,80 +0,88% Shanghai-Composite 3.247,52 +0,23% S&P/ASX 200 5.791,00 -0,07%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Zur erneut positiven Stimmung in Schanghai heißt es, hier freundeten sich Analysten damit an, dass sich ein "langsamer Bullenmarkt" herausforme. Die jüngste Rally bei chinesischen Blue Chips - vor allem Bankenaktien - nähre Spekulationen, dass Pensionsfonds auf der Käuferseite stünden. Das wiederum könne ein Signal dafür sein, dass Peking die Bodenbildung für abgeschlossen halte, so Analyst Simon Wang von Guoyuan Securities. Zur guten Stimmung trage auch bei, dass der Börsenregulierer am Freitag bereits börsennotierten Unternehmen untersagt habe, neue Aktien via Privatplatzierungen auszugeben, wenn deren Volumen mehr als 20 Prozent der bereits platzierten Aktien betrage, heißt es an anderer Stelle. Damit verbleibe mehr Liquidität für bereits notierte Aktien, aber auch für Aktien aus neuen Börsengängen. HSBC stehen nach der Vorlage von Quartalszahlen unter Druck. Die auch in London gehandelte Aktie verliert in Hongkong 3 Prozent an Wert, nachdem der Vorsteuergewinn die Erwartungen verfehlt hat. Bei Oil Search agieren die Anleger in Sydney offenbar nach dem Motto, bei guten Nachrichten zu verkaufen. Die Aktie verliert 2,1 Prozent, obwohl die Geschäftszahlen 2016 besser als erwartet ausgefallen sind und zudem die Dividende positiv überrascht.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 17. Februar))

T-Mobile US und Sprint verteidigten ihre Gewinne aus dem regulären Handel. Berichte, wonach die japanische Sprint-Mutter Softbank einen weiteren Anlauf unternehme, um beide Unternehmen zusammenzubringen, hatten den Kursen 5,5 bzw 3,3 Prozent Auftrieb verliehen. T-Mobile US gingen auf Nasdaq.com zuletzt 0,1 Prozent leichter um, Sprint unverändert.

WALL STREET (Freitag, 17. Februar))

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 20.624,05 +0,0% +4,28 S&P-500 2.351,16 +0,2% +3,94 Nasdaq-Composite 5.838,58 +0,4% +23,68 Nasdaq-100 5.324,72 +0,5% +24,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 945 Mio 853 Mio Gewinner 1.382 1.290 Verlierer 1.587 1.715 Unverändert 139 115

Wenig verändert - Die Rekordjagd setzte sich dank eines Schlussspurts fort. Der Nasdaq-Composite markierte zum Handelsende ein neues Allzeithoch, der S&P-500 verpasste selbiges hauchdünn. Da am Montag der Handel feiertagsbedingt in den USA ruhe, hätten sich die Anleger mit Käufen zurückgehalten, hieß es. Außerdem warte der Markt noch immer auf die von US-Präsident Trump angekündigte Steuerreform, die schließlich Auslöser der jüngsten Rally gewesen sei. Da Trump zumindest bei seinen Personalentscheidungen auf immer mehr Gegenwind bei seinen eigenen Parteifreunden stoße, steige auch die Verunsicherung hinsichtlich seiner Steuerpläne, hieß es. Kraft Heinz schossen um 10,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seinem europäischen Wettbewerber Unilever ein Angebot für einen Zusammenschluss vorgelegt hatte. In Amsterdam waren Unilever um über 13 Prozent nach oben geschnellt. Mondelez International fielen dagegen um 1,6 Prozent. Der Süßwarenkonzern galt lange als Übernahmekandidat für Kraft Heinz. Für Boeing ging es um 1,1 Prozent nach oben auf ein Allzeithoch, weil US-Präsident Trump einen Großauftrag für das Kampfflugzeug F/A-18 "ernsthaft prüfen" will. Deere-gewannen 1,0 Prozent. Der Landmaschinenkonzern hatte seinen operativen Gewinn im ersten Geschäftsquartal um fast die Hälfte gesteigert.

TREASURYS (Freitag, 17. Februar)

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,19 -1,2 1,20 -1,2 5 Jahre 1,91 -2,7 1,93 -1,6 7 Jahre 2,23 -2,6 2,26 -1,7 10 Jahre 2,42 -2,5 2,45 -2,2 30 Jahre 3,03 -1,9 3,05 -3,8

Bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen drückten steigende Notierungen die Rendite um 3 Basispunkte auf 2,42 Prozent. Händler verwiesen zur Erklärung für das gestiegene Sicherheitsbedürfnis nach Europa, wo die im März und April anstehenden Wahlen in den Niederlanden und Frankreich Sorgen bereiteten wegen drohender Rechtsrucks.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:00 % YTD EUR/USD 1,0585 -0,3% 1,0613 1,0617 +0,6% EUR/JPY 120,21 +0,1% 120,10 120,11 -2,2% EUR/GBP 0,8502 -0,1% 0,8514 0,8540 -0,3% GBP/USD 1,2449 -0,1% 1,2467 1,2431 +0,9% USD/JPY 113,58 +0,4% 113,14 113,13 -2,8% USD/KRW 1147,25 +0,2% 1144,89 1147,28 -5,0% USD/CNY 6,8834 +0,1% 6,8785 6,8767 -0,9% USD/CNH 6,8651 +0,1% 6,8573 6,8527 -1,6% USD/HKD 7,7611 +0,0% 7,7609 7,7610 +0,1% AUD/USD 0,7673 -0,2% 0,7686 0,7683 +6,3%

Der Dollar zieht im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag an. Gestützt wird er davon, dass Patrick Harker, der Präsident der US-Notenbankfiliale von Philadelphia, in einem Interview sagte, dass er beim nächsten Zinstreffen im März für eine Anhebung votieren werde, wenn er Hinweise sehe, dass der Inflationsauftrieb weiter an Momentum gewinne. Der Euro werde zugleich von Umfragen in Frankreich belastet, die den rechten Front National bei den Präsidentschaftswahlen vorn sehen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,67 53,69 +0,5% 0,27 -1,8% Brent/ICE 56,18 56,18 0% 0,00 -2,2%

Bei den Ölpreisen tut sich im asiatischen Geschäfr am Dienstag wenig, nachdem die Preise am Montag eine Seitwärtstendenz zeigten. Rohstoffhändler in Asien berichten von Ölpositionen auf Rekordniveau. Hintergrund seien Wetten, dass die Opec ihre Förderbegrenzungen wie geplant weiter ausbauen werde, so eine Stimme am Markt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,74 1.239,30 -0,4% -5,56 +7,2% Silber (Spot) 17,97 18,04 -0,4% -0,07 +12,8% Platin (Spot) 1.001,05 1.005,50 -0,4% -4,45 +10,8% Kupfer-Future 2,74 2,75 +1,1% +0,03 +9,2%

Der Goldpreis bewegt sich um den Stand vom späten Freitag, die Feinunze kostet 1.233 Dollar. Die Teilnehmer richtete ihre Blicke auf den Mittwoch, wenn das Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung veröffentlicht werde, heißt es.

MELDUNGEN SEIT MONTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK MEXIKO

Mexikos Zentralbankchef Agustin Carstens wird länger als geplant an der Spitze der Institution stehen. Er werde das Amt bis Ende November ausfüllen, sagte ein Offizieller der Zentralbank, der namentlich nicht genannt werden wollte. Ursprünglich wollte Carstens im Juli zurücktreten und zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) wechseln.

POLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat Generalleutnant H.R. McMaster zum neuen Nationalen Sicherheitsberater ernannt. Trump sagte, McMaster habe ein "enormes Talent und enorme Erfahrung". Der Generalleutnant folgt auf Michael Flynn, der in der vergangenen Woche im Streit um Angaben zu seinen Kontakten nach Russland zurückgetreten war.

HSBC

