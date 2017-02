FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag nach Handelsstart gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,07 Prozent auf 164,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,30 Prozent.

Bei den Verhandlungen um weitere Hilfskredite an Griechenland sind die Gläubiger und Athen nach eigenem Bekunden einen Schritt weitergekommen. Es gebe Einigkeit darüber, dass die Kontrolleure der internationalen Geldgeber nun nach Athen zurückkehren sollten, um an einem zusätzlichen Reformpaket zu arbeiten, teilte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem nach einem Treffen der Euro-Finanzminister am Montag in Brüssel mit. Im Fokus sollten demnach unter anderem eine Renten- und eine Arbeitsmarktreform stehen. Die Renditen für griechische Staatsanleihen gaben deutlich nach.

"Ob es auf dem Eurogruppentreffen tatsächlich Fortschritte zum Thema Griechenland gab, liegt allein im Auge des Betrachters", kommentierte jedoch Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank. Welche Reformen konkret gefordert würden, bleibe offen. "Auch von einer Beteiligung des Internationalen Währungsfonds am aktuellen Hilfsprogramm scheint man noch weit entfernt zu sein." Mit einer baldigen Freigabe neuer finanzieller Mittel sei nicht zu rechnen./tos/das

ISIN DE0009652644

AXC0038 2017-02-21/08:30