Es fehlten gestern den Investoren die Impulse. Dünn waren die Umsätze an den europäischen Börsen gestern. Da der Markt in den USA feiertagsbedingt geschlossen war, hielten sich auch die Marktteilnehmer in Europa zurück. Allerdings konnten einige europäische Börsen trotz des geringen Handelsaufkommens mit einem deutlichen Plus den Tag beenden. Im Fokus stand das Eurogruppen-Treffen in Brüssel, wo es um den Abschuss der zweiten Überprüfung des dritten Hilfsprogrammes für Griechenland ging. Die am Anleihemarkt gesunkenen Risikoaufschläge für griechische Anleihen zeigen, dass der Markt etwas zuversichtlicher auf Griechenland schaut Skeptisch wird nach wie vor die politische Lage in Frankreich bewertet, wo Marine Le Pen...

