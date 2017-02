ADVA Optical Networking SE / ADVA Optical Networking erweitert sein Ensemble Harmony Ökosystem um neue Mitglieder . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Das branchenweit größte VNF-Portfolio bietet nun eine noch breitere Auswahl München, Deutschland. 21. Februar 2017. ADVA Optical Networking gab heute bekannt, dass sein Ensemble Harmony Ökosystem durch sechs neue Mitglieder bedeutend erweitert wurde. Das branchenweit umfassendste Partnerprogramm für Network Functions Virtualization (NFV) vereint nun eine noch größere Zahl an innovativen Unternehmen, darunter Systemintegratoren und Anbieter von Virtual Network Functions (VNF). Mit dieser Erweiterung bietet Ensemble Harmony den Kunden noch umfassendere Auswahlmöglichkeiten. Anbieter von Kommunikationsdiensten (Communication Service Provider, CSP) können nun einfach und schnell mit cloudbasierten Diensten auf die Anforderungen ihrer Kunden reagieren. Das Partnerprogramm wurde um die Mitglieder Iricent, Jolata, Netrounds, Quortus, Senetas und Viptela erweitert. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ADVA Ensemble und den anderen Partnern des Ensemble Harmony Ökosystems. Wir bieten mit unseren hochsicheren Verschlüsselungslösungen eine interessante Ergänzung zu diesem Programm. CSPs und Unternehmen erhalten damit die Möglichkeit, Layer-2 Netze mit beliebigen Topologien zuverlässig und skalierbar zu schützen", so Julian Fay, CTO von Senetas. "Das Ensemble Harmony Ökosystem steht für Offenheit und Interoperabilität. Gemeinsam bieten die Partner eine stabile und umfassende Lösung für die Virtualisierung von Netzfunktionen. Wir freuen uns, ein Teil davon zu sein." Das Ensemble Harmony Ökosystem von ADVA Optical Networking ist eine Gruppe von Hardware-, Software- und Servicepartnern mit dem gemeinsamen Ziel, Automatisierungs- und Virtualisierungstechnologien voranzutreiben. Mit Ensemble Harmony haben CSPs einen direkten Zugriff auf aktuelle Innovationen und können damit schnell und effizient neue Dienste bereitstellen. Mit der Erweiterung des Programms um diese Mitglieder können CSPs und Unternehmen nun die volle Leistungsfähigkeit von NFV ausschöpfen. Die enge Zusammenarbeit der beteiligten Unternehmen gewährleistet die Interoperabilität dieser branchenweit umfassendsten Lösung. Ensemble Harmony vereint über 40 VNF-Anbieter in 14 Kategorien und bietet größtmögliche Freiheit bei der Wahl von Software und Hardware sowie der Platzierung von Servertechnologie im Netz. "Unser Ensemble Harmony Ökosystem wächst kontinuierlich. Das große Interesse unserer Kunden, zu denen die meisten Tier-1-Provider weltweit zählen, hat eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Wir freuen uns, unsere neuen Partner begrüßen zu dürfen. Diese Erweiterung um interessante Technologien schafft noch mehr Auswahl für unsere Kunden", kommentiert Brian Irish, Director Global Marketing Programs bei ADVA Optical Networking. "Mit Ensemble Harmony machen wir unser Versprechen wahr, NFV für unsere Kunden zu vereinfachen. Gemeinsam mit unseren Partnern treiben wir Innovationen im Softwarebereich voran und ebnen den Weg für cloudbasierte Dienste." Weitere Informationen zum Ensemble Harmony Ökosystem erhalten Sie im folgenden Video: https://youtu.be/o09jbHuOBkc (https://youtu.be/o09jbHuOBkc). # # # Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com). Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com) Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com (mailto:public-relations@advaoptical.com) Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com (mailto:investor-relations@advaoptical.com)



