Der Dax ist nicht weit weg vom Jahreshoch knapp unter der 11900er-Marke, und hat es gestern ohne Aufsicht des Big Brothers nicht geschafft, diese Marke zu attackieren. Heute werden die Karten neu gemischt, auffällig ist die Dollar-Stärke im asiatischen Handel - ein Zeichen dafür, dass die Märkte beginnen, ernsthafter über eine Zinsanhebung nachzudenken. Heute die Fed-Sprecher Kashkart, Harker und Williams mit möglicherweise neuen Hinweisen, wie die Fed weiter vorgehen wird. Doch ist es eben so, dass nach wie vor unklar ist, was die Trump-Regierung machen wird: wie sieht es mit Steuersenkungen aus, kommt die Importsteuer etc. All das sind für die Fed wichtige Voraussetzungen, um eine Entscheidung zu treffen. Dagegen der Euro noch stärker unter Druck als andere Währungen zum US-Dollar, weil die Sorge über Frankreich wächst nach den gestrigen Umfrage-Werte für Le Pen.

In Asien vollzieht man insgesamt mehr oder weniger das nach, was gestern in Europa passiert ist ...

