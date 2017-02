Der Boom beim Internet-Handel dürfte auch in den kommenden Jahren weiterhin die stärkste Treibfeder für die Umsatz- und Gewinnentwicklung bei der Deutschen Post bleiben. So rechnet der Bonner Logistikriese damit, dass das Volumen in diesem Bereich bis 2020 um weitere 25 Prozent auf dann eine Billion Dollar ansteigen wird.

